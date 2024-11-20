Ліга націй

До вашої уваги результати матчів Ліги націй за 19 листопада.

Сьогодні, 19 листопада, відбулися заключні матчі у рамках шостого туру групової стадії Ліги націй.

Ліга А

У першому матчі у групі А3 збірна Нідерландів у гостях не змогла обіграти Боснію і Герцеговину. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Броббі у складі нідерландців боснійці відповіли точним ударом Деміровича на 67 хвилині.

Боснія і Герцеговина – Нідерланди 1:1

Голи: Демірович, 67 — Броббі, 24.

Боснія і Герцеговина: Зломислич, Бурнич, Мухаремович, Баришич, Бічакчич (Баздар, 63), Гігович (Байрактаревич, 63), Тахірович (Башич, 86), Шуньїч, Дедич, Джеко (Дьяковац, 90+1), Демірович (Куленович, 86).

Нідерланди: Флеккен, Гато, де Лігт, де Врей, Фрімпонг (Ренш, 66), Копмейнерс, Віффер, Ланг (Гакпо, 77), Зіркзе (Веггорст, 77), Клюйверт (Мален, 66), Броббі (Гравенберх, 71).

Попередження: Демірович.

У другій зустрічі Німеччина з таким самим рахунком обмінялася голами з Угорщиною. Німці відкрили рахунок на 76 хвилині зусиллями Нмечи, але на дев'ятій компенсованій хвилині Собослаї реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Угорщина – Німеччина 1:1

Голи: Собослаї, 90+9 (пен) — Нмеча, 76.

Угорщина: Дібус, Дардаї, Орбан, Фіола, Собослаї, Шаллаї (Чобот, 82), Надь (Шен, 82), Него (Гера, 65), Шефер, Нікішер (Ката, 65), Варга (Грубер 89).

Німеччина: Нюбель, Генріхс, Шлоттербек, Кох, Кімміх (Гозенс, 46), Нмеча, Андріх, Фюріх (Мусіала. 61), Брандт (Гаверц, 62), Сане (Кляйндінст, 80), Гнабрі (Вірц 61).

Попередження: Гера, Шафер — Шлоттербек, Вірц, Андріх.

Таким чином Німеччина посіла перше місце у групі, а Нідерланди з другого місця пройшли до чвертьфіналу турніру. Угорщина зіграє у плей-оф за збереження місця в еліті, а Боснія вилітає до дивізіону В.

Ліга В

У першому матчі у групі В4 збірна Уельсу впевнено обіграла Ісландію з рахунком 4:1. У складі валлійців голами відзначилися Джонсон, Вілсон та Каллен, який оформив дубль. У ісландців єдиний точний удар на рахунку Гудйонсена.

Уельс - Ісландія 4:1

Голи: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Вілсон, 79 — Гудйонсен, 8.

У другій грі Чорногорія здобула перемогу над Туреччиною з рахунком 3:1. Перемогу чорногорцям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Крстовича, який оформив хет-трик. У турків єдиний м'яч забив Їлдиз.

Чорногорія — Туреччина 3:1

Голи: Крстович, 29, 45, 73 — Їлдиз, 37.

За підсумками групової стадії Уельс посів перше місце і піднявся в еліту, а Туреччина зіграє у плей-оф за підвищення до Ліги А. Ісландія зіграє за збереження прописки у дивізіоні В, а Чорногорія понизилася у класі.

Ліга С

У першому матчі групи С1 збірна Словаччини мінімально обіграла Естонію з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив Стрелец на 72 хвилині.

Словаччина — Естонія 1:0

Гол: Стрелец, 72.

У другій грі Швеція розгромила Азербайджан із рахунком 6:0. У цьому матчі головним героєм став Дьокереш, який оформив покер. Також автором голів став Кулусевські — на його рахунку дубль. Водночас Ісак не реалізував пенальті на початку другого тайму.

Швеція — Азербайджан 6:0

Голи: Кулусевські, 10, 57, Дьокереш, 26, 37, 58, 70.

За підсумками шостого туру Швеція піднялася до еліти, а Словаччина зіграє у плей-оф за підвищення у класі. Естонія залишається в Лізі С, а Азербайджан вілетів у дивізіон D.

Ліга D

У єдиному матчі ліги D збірна Мальти поділила очки з Андоррою. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. При цьому мальтійці з 17 хвилин грали в меншості після видалення Менца.

Мальта — Андорра 0:0

Після чотирьох турів Молдова забезпечила собі місце у Лізі С, а Мальта зіграє у плей-оф, фінішуючи другою перед Андоррою.