Ліга націй

У команди Сергія Реброва є чотири потенційних суперника.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.

Так, "синьо-жовті" вже знають імена чотирьох своїх потенційних суперників, які, у свою чергу, намагатимуться відстояти своє місце в еліті, посівши під час групового етапу треті місця.

Хто може вилетіти з дивізіону А (потенційні суперники України):

- Шотландія

- Сербія

- Угорщина

- Бельгія

Хто претендуватиме на підвищення до дивізіону А:

- Греція

- Австрія

- Туреччина

- Україна

Жеребкування пар плей-оф дивізіону А Ліги націй відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Самі ж поєдинки плей-оф будуть зіграні 20 та 23 березня 2025 року, а перша гра буде для України номінально домашньою.