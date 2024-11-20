У команди Сергія Реброва є чотири потенційних суперника.
Душан Влахович та Александар Мітрович, Getty Images
20 листопада 2024, 00:18
У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.
Так, "синьо-жовті" вже знають імена чотирьох своїх потенційних суперників, які, у свою чергу, намагатимуться відстояти своє місце в еліті, посівши під час групового етапу треті місця.
Хто може вилетіти з дивізіону А (потенційні суперники України):
- Шотландія
- Сербія
- Угорщина
- Бельгія
Хто претендуватиме на підвищення до дивізіону А:
- Греція
- Австрія
- Туреччина
- Україна
Жеребкування пар плей-оф дивізіону А Ліги націй відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Самі ж поєдинки плей-оф будуть зіграні 20 та 23 березня 2025 року, а перша гра буде для України номінально домашньою.