Ліга націй

Український фулбек висловився про свій перший матч за головну команду країни.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.

У цьому протистоянні у другому таймі дебютував 23-річний крайній захисник львівського Руху Олексій Сич, який поділився емоціями від свого першого з'явлення на полі у футболці "синьо-жовтих".

"Емоції просто неймовірні, мене ще й досі трусить. Повторюся і скажу, що я приїхав до табору збірної з хорошими емоціями, але не міг повірити, що зможу дебютувати. Це вийшло неочікувано для мене, і я дуже радий. Увійти в гру було важко, тому що рахунок на той момент був 2:1, і команді було досить непросто, адже Албанія хотіла забити другий м'яч. Ми грали за результатом і намагалися втримати рахунок.

Упевненість? Відчув її з перших хвилин перебування на полі. Коли ти виходиш на поле, та ще й у ролі дебютанта, — просто мурашки по шкірі. Але минає буквально кілька хвилин, і ти забуваєш про все, концентруєшся тільки на грі.

У мене наче другий день народження. Дякую всім за підтримку. Дякую, що підтримують рідні, близькі та друзі. Сергій Ребров теж привітав із дебютом, із перемогою, із тим, що ми все ж досягли бажаного результату. Я вдячний йому, що довірив мені місце у складі, що я дебютував", — цитує слова Сича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у плей-оф за вихід до елітного дивізіону збірна України зіграє з кимось з наступних команд: Угорщина, Бельгія, Шотландія, Сербія. Жеребкування відбудеться 22 листопада. Самі ж поєдинки плей-оф будуть зіграні 20 та 23 березня 2025 року, а перша гра буде для України номінально домашньою.