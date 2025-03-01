Ліга націй

Не найкраща новина для українського вболівальника.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія підтвердив, що 32-річний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернеться в національну команду. Його слова наводить L’Equipe.

"Куртуа повернеться. Це чудова новина для всієї Бельгії. Я завжди вважав Тібо найкращим воротарем у світі. Я їздив до Мадрида, щоб поговорити з ним перед матчем Реала з Манчестер Сіті.

Також скористався цією можливістю, щоб побачитися з Кевіном Де Брюйне та Жеремі Доку за день до гри", — сказав Гарсія.

Нагадаємо, що наступний матч збірна Бельгії проведе в рамках раунду плей-оф Ліги націй з національною командою України. Перша зустріч відбудеться 20-го березня, о 21:45 за київським часом.