Ліга націй

На нас чекають надважливі матчі у плей-офф Ліги націй.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, які будуть готуватися до двоматчевого протистояння зі збірною Бельгії в рамках раунду плей-оф Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Список викликаних гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список:

Георгій Бущан (Аль-Шабаб Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Перший матч між збірними України та Бельгії відбудеться 20-го березня, в іспанській Мурсії.