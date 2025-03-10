Ліга націй

Керманич Італії прокоментував підготовку до матчів Ліги націй.

Збірна Італії в плей-оф Ліги націй УЄФА зустрінеться з Німеччиною на чвертьфінальній стадії в двоматчевому протистоянні.

За тиждень до початку березневого міжнародного вікна головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував підготовку до чергового циклу.

"Національна збірна? Ми несемо із собою вантаж того хорошого, що зробили хлопці в своїх клубах за цей час.

Ми знову почали з пошуку молодих гравців, тому що вважаємо, що вони мають достатню енергію та свіжість, щоб зарядити нас усіх. Молоді гравці завжди привносять до колективу щось нове.

Однак, ви повинні взяти на себе відповідальність. Іноді вони можуть розчаровувати тебе, але саме звідси й походить моя любов до молодих гравців. Мені подобається ділитись із ними емоціями та досвідом.

Я починав з юнацьких команд у передмісті, де діти розповідали мені те, що не хотіли говорити батькам. І це досі трохи залишається зі мною.

Заборона на PlayStation? Я б хотів, щоб у певну годину гравці лягали спати. Лікарі кажуть, що лягати спати саме в конкретні години корисно для відновлення. Я довіряю своїм хлопцям, але іноді все одно доводиться йти і дивитись, що вони там роблять.

Як тренер, ти також повинен мати здорове божевілля. Ти повинен залишатись хоч трохи дитиною. Так легше донести повідомлення, яке створює стимули для команди.

Є речі, які ви говорите, щоб стимулювати гравців, а є речі, які ви просто говорите кожен день. Коли ми приїжджаємо в готелі, у Італії, але особливо за кордоном, вони завжди повні вболівальників, які розмахують прапором Італії, наче збірна — це дитина, яку вони давно не бачили.

Для них прапор Італії — це щось дуже важливе. Як каже Де Россі: "Ми ніколи не знімаємо футболку національної збірної".

Ретегі та Кін? Ми знову відкрили для себе цих важливих і сильних особистостей. За останній час нам не дуже щастило з нападниками в країні.

Поразка є поразкою лише тоді, коли вона нічого не вчить. Якщо вона чогось вчить, то це вже привід для зростання. Насправді, гравці показали, що після невдачі на Євро-2024 ми вийшли на чудові виступи. Тепер я переконаний, що ми зможемо зберегти наш високий рівень футболу.

Ліга націй? Я трохи схвильований, тому що хочу донести до своїх гравців, що доля матчу залежать від того, що ми покладемо на шальки терезів. Страх — це звичайна емоція. Хвилювання — це інша річ, вона трапляється з тобою тільки в певний момент.

Мій досвід у Неаполі? Я купив розкладний диван, похідне ліжко, щоб спати на ньому. Ще й тому, що мій дім у Кастель Вольтурно знаходиться далеко від Неаполя. Я повинен був присвятити клубу весь свій час і не міг витрачати час на дорогу.

Я повісив на базі свої футболки Марадони, щоб він був там поруч із нами та наглядав за нами. Він давав нам силу. Я завжди приходив до роздягальні, де мені доводилось керувати своїми емоціями, і я не знав, чи я готовий до цього.

Чи хотів би я повернутись додому? Я дуже прив'язаний до свого коріння. Я щасливий, коли я маю час і повертаюсь туди. У мене також є кілька свійських тварин, кожна з яких має своє ім'я. Приємно відчувати контакт із рідною землею.

Хто виграє скудетто? Не змушуйте мене це говорити. Я не знаю, тому що коли я щось передбачаю, я завжди називаю два або три клуби. Хто точно не виграє? Це я можу сказати, бо є кілька команд, які внизу турнірної таблиці. Але й у цьому випадку я не можу назвати назви цих клубів", — заявив італійський фахівець.

Матчі Італії проти Німеччини відбуватимуться 20 та 23 березня в Мілані та Дортмунді відповідно.