Ліга націй

Скандал на руку збірній України.

Воротар саудівської Аль-Кадісії Кун Кастельс розкритикував рішення голкіпера мадридського Реала Тібо Куртуа повернутися до збірної Бельгії. Його слова наводить MidMid.

"Насамперед мені здається дивним, що Куртуа сам вирішив повернутися і що федерація прийняла це.

На мій погляд, всі рівні, і жоден футболіст не стоїть вище за команду. Нещодавно я чув, як він висловився про звільнення Тедеско, що тільки доводить — Доменіко мав рацію. Для мене це свідчить, що Куртуа не відчуває провини.

Це не відповідає стандартам та цінностям, які я вважаю придатними для командного виду спорту. Я не можу бути частиною організації, яка схвалює таку поведінку. Відсьогодні я більше не доступний для збірної. Я не можу поїхати в розташування національної команди зі спокійною душею.

Є багато футболістів, не згодних із тим, що відбувається. Мені цікаво, що вони скажуть. Справа була не тільки в ситуації, що сталася між Куртуа та Тедеско, були зроблені й інші речі, що заподіяли мені біль", — сказав Кастельс.

Кун Кастельс дебютував у збірній Бельгії в вересні 2020 року. З того часу він провів за національну команду 20 матчів.

Нагадаємо, перший матч між збірними України та Бельгії в рамках плей-офф Ліги націй відбудеться 20-го березня, в іспанській Мурсії.