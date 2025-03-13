Ліга націй

Команда готуватиметься до чвертьфіналу Ліги націй.

Збірна Німеччини під час березневої міжнародної перерви буде залучена до проведення матчів чвертьфіналу Ліги націй УЄФА, суперником за якими для "Бундестім" стане Італія.

Головний тренер Юліан Нагельсманн перед початком зборів визначився з переліком виконавців, яких він залучить до підготовки до прийдешніх протистоянь.

Воротарі: Олівер Бауманн, Александер Нюбель, Штефан Ортега;

Захисники: Ян-Аурел Біссек, Йосуа Кімміх, Робін Кох, Максіміліан Міттельштедт, Давід Раум, Антоніо Рюдігер, Ніко Шлоттербек, Джонатан Та;

Півзахисники: Карім Адеємі, Надім Амірі, Роберт Андріх, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джемі Левелінг, Джамал Мусіала, Лерой Сане, Ангело Штіллер;

Нападники: Йонатан Буркардт, Тім Кляйндінст, Деніз Ундав.

Ігри проти Італії для Німеччини відбуватимуться в Мілані 20 березня та у Дортмунді 23 березня відповідно.