Ліга націй

Український захисник віддає належне суперникам нашої збірної.

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров висловився про матчі ранду плей-офф Ліги націй. Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Не можу сказати, що Сербія, Шотландія або Угорщина – це погані команди. В колективі спокійно відреагували на жеребкування. Всі знають, що нам слід тренуватися, виходити га футбольне поле та грати на перемогу. Нічого такого не було особливого. Я думаю, що шанси у всіх рівні завжди перед матчем, тому робитимемо все можливе.

Шанси зі збірною Бельгією? 50 на 50 – це завжди перед кожним матчем, хто б не грав. Вважаю, що це дуже сильна команда з дуже якісними гравцями, але ми також дуже сильна команда, яка має якісних гравців. Тож шанси рівні", — заявив Таловєров.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.