Ліга націй

Україна готується до протистояння з бельгійцями.

Захисник молодіжної збірної України Тарас Михавко висловився про спільні тренування з національною командою. Його слова наводить УАФ.

"Дізнався десь за тиждень, що буду тренуватися з головною національною командою. Був приємно здивований, тому що це моя мрія. Ми тут на декілька днів, але це величезний досвід. Я з дитинства мріяв потрапити сюди. Тому я дуже емоційно до цього поставився. Сказав друзям, близьким, що є можливість поїхати і отримати такий досвід з такими гравцями. Це, звичайно, дуже і дуже для мене великий успіх і честь, я дуже задоволений. Дуже радий, що я в збірній.

Не сказав би, що було хвилювання. Я звик бути на такому рівні, тому що в Динамо також є хороші гравці, досвідчені. Звичайно, десь може трохи було, коли тільки приїхав сюди, щоб познайомитися, але на тренуваннях у мене немає хвилювання", — заявив Михавко.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.