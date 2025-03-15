Ліга націй

В Бельгії конфлікт напередодні матчів з Україною.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував повернення до національної команди Тібо Куртуа в контексті конфлікту голкіпера мадридського Реала з колишнім наставником "червоних дияволів" Доменіко Тедеско.

"Я обов'язково запитаю, чи повинен хтось вибачитися за те, що сталося. Ми обговоримо це раз і назавжди та більше не будемо чіпати цю тему. Якщо будемо повертатися до того, що трапилося декілька років тому, то ніколи остаточно не вирішимо ситуацію.

Я побачусь з футболістами лише у понеділок. Ця ситуація буде обговорюватися в першу чергу. Ми все обговоримо з лідерами команди. Нам необхідно почати нову пригоду з нуля", — цитує Гарсію Relevo.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.