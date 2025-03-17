Ліга націй

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги націй.

У четвер, 20 березня, збірна України проведе перший матч плей-оф за підвищення в класі Ліги націй УЄФА, де суперником команди Сергія Реброва буде Бельгія.

Поєдинок збірних проходитиме у Мурсії на Естадіо Енріке Рока. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Між собою Україна та Бельгія провели всього один матч — на минулорічному чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, який завершився внічию (0:0).

Де дивитись матч Україна — Бельгія

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Також матч покаже телеканал Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що за підсумками групового раунду Ліги націй Україна в квартеті з Чехією, Грузією та Албанією посіла другу сходинку, тоді як Бельгія серед Франції, Італії та Ізраїля була третьою.