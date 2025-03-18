Ліга націй

Захисник збірної України прокоментував підготовку до Бельгії.

Національна збірна України під час березневої міжнародної перерви проведе матчі плей-оф підвищення в класі в рамках Ліги націй УЄФА проти Бельгії.

Наразі "синьо-жовті" на чолі із Сергієм Ребровим працюють над підготовкою до цих протистоянь в іспанському Бенідормі, і напередодні центральний захисник Максим Таловєров розповів про настрій у колективі.

"Наразі я почуваюсь добре, налаштований позитивно. Дуже хочу побачити всіх хлопців, адже скучив за ними. Багато часу не бачились, уже чотири місяці. Тільки найкращі емоції, завжди щасливий приїжджати до збірної!

Бельгія — дуже класний суперник. Пам'ятаю зустріч із нею на Євро-2024. Тож думаю, що будуть дуже цікаві матчі. Бельгійці змінили тренера, тому гравці будуть працювати, щоб довести йому свою необхідність у команді.

На нас очікує важке протистояння, але будемо готуватися. Бували випадки, коли після зміни наставника команди починали грати, як Барселона, а іноді бувало й навпаки. Будемо сподіватись, що в поєдинках із нами бельгійцям це не допоможе.

Моя особиста мета — добре провести цей збір, довести тренерам, що я маю грати у складі. Ну а найголовніше, щоб наша збірна виграла.

Наостанок хочу сказати нашим уболівальникам, які будуть на стадіоні, щоб вони були гучними, як зазвичай, і підтримували нас. Тим же, хто дивитиметься нас по телевізору чи в Інтернеті, хочу передати, щоб вони були з нами й вірили в нас.

Ми це відчуваємо й робитимемо все, щоб наші прихильники були щасливими", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.