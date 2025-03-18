Ліга націй

Форвард Франції прокоментував своє повернення до збірної.

Збірна Франції під час березневої міжнародної перерви проведе матчі-плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.

"Les Bleus" цього разу зможуть розраховувати на зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе, якого Дідьє Дешам повернув до переліку футболістів, які готуватимуть до найближчих протистоянь.

Напередодні 26-річний виконавець прокоментував своє повернення до лав національної команди.

"Так, я сумував за збірною, і мені тепер дуже приємно повернутись до її розташування. Усі знають, що ця команда означає для мене. Я щасливий повернутись, у мене така ж енергія і таке ж бажання допомогти збірній Франції перемогти, як і раніше.

Конфлікт із Дешамом? Ні, у жодному разі! Якби був якийсь конфлікт із тренером, я б ніколи не відповідав на його дзвінки. Мене всі знають. Якщо я з кимось сварюсь, після цього я більше не підтримую зв'язок, я не буду прикидатись.

Це не означає, що у стосунках людей зі мною, якщо вони є, ніколи не буває розбіжностей. Але, навіть якщо я цього не хочу, вони можуть виникати.

Зараз я маю достатньо життєвого досвіду, і завжди з повагою і визнанням ставився до тренера. Він був моїм першим і наразі єдиним тренером у збірній Франції, і він дав мені мій перший виклик. Ми досягли успіхів разом, і наші стосунки не можуть опинитись десь на смітнику через дві-три розбіжності, які, до речі, не були серйозними.

Я ніколи не відчував, що люди сумніваються в моїй прихильності до збірної Франції. Це змусило людей багато говорити зайвих речей, це правда, але це лише тому, що людей у принципі будь-який привід змушує говорити.

Такі речі дійсно інколи трапляються, але ти маєш завжди залишатись тим, ким ти є, і представляти те, що ти собою представляєш.

Я думаю, що люди, через власну необізнаність у питанні, хотіли заповнити порожнечу хоча б чимось. Вони писали неправдиві речі, робили неправильні висновки, говорили від мого імені, кажучи, що я зосереджений лише на великих іграх збірної, що я не хочу повертатись, тощо...

Іноді треба просто відпустити це. Це настільки смішно, що навіть не заслуговує на те, щоб про це згадувати", — заявив французький футболіст.

Матчі проти Хорватії для Франції відбуватимуться 20 та 23 березня у Спліті та Парижі відповідно.