Ліга націй

Голкіпер Іспанії прокоментував повернення до гри.

Воротар баскського Атлетіка та збірної Іспанії Унаї Сімон після тріумфального для країни чемпіонату Європи-2024 у Німеччині пропустив чималу кількість матчів на початку поточного сезону через травму зап’ястка.

Однак наразі 27-річний виконавець відновився та готовий до повернення на своє звичне місце основного воротаря "Фурії Роха" в матчах плей-оф Ліги націй УЄФА проти Нідерландів.

"Пане Фернандо Бургос, шановний журналісте, після того, що сталось між нами на чемпіонаті Європи, я не збираюсь відповідати на жодні ваші запитання. Це особиста позиція. Не від імені збірної, суто з мого боку.

Відсутність Іньїго Мартінеса? Я з ним ще не розмовляв. Я думаю, що було б неправильно сумніватись у такому гравцеві, як Іньїго Мартінес. Якщо є заява про те, що він травмований, є медичний висновок, я вважаю неповагою не вислухати гравця, а також поставити в незручне становище лікарів Барселони.

Я впевнений, що Іньїго дуже хотів приїхати сюди і не приїхав через травму. Мені здається, що те, про що говорять у роздягальні в збірній Іспанії та в Атлетіко, — це неповага до партнера по команді. Він не заслуговує на те, що про нього говорять.

Я також не говорив із Луїсом де ла Фуенте щодо свого місця в старті. Зрештою, ми повинні говорити про те, чи змінився наш підхід до гри за той час, поки мене не було. Чи буду я в старті, чи ні — ми про це не говорили. Побачимо в четвер. Я теж хвилююсь із цього приводу. Будь-хто з наших трьох воротарів може дуже добре зіграти проти Нідерландів.

Поза межами журналістських кліше, ми повинні мислити масштабно і захищати свій титул переможців Ліги націй. Зараз це означає, що треба зіграти дві великі гри проти Нідерландів, які збираються зробити це завдання дуже складним для нас.

Це правда, що коли це змагання було вперше запроваджено, воно не здавалось важливим. До тих пір, поки Португалія не виграла його або поки Франція не обіграла нас у фіналі. Не знаю, чи можу я сказати, що це змагання рівня чемпіонату Європи, але ви все одно граєте проти дуже великих команд.

Нідерланди — чудовий суперник. Ми не погодимося на щось менше, аніж перемога на їх полі, а потім — удома.

І Луїс Енріке, і Луїс де ла Фуенте знають схеми, яких слід дотримуватись, і розуміють важливість виходу в атаку через пас. Хоча в моєму клубі ми не маємо такого ідеалізованого виходу з глибини, але я відчуваю себе дуже комфортно. У цій команді ти відчуваєш себе так само. Навіть якщо в клубі ми не працюємо так старанно, як тут, усі товариші по команді допомагають тобі показувати найкращі результати.

Я почуваюсь добре. Набагато краще, аніж наприкінці минулого сезону. Те, що ми з лікарями зробили із моїм зап'ястям на чемпіонаті Європи, було варварством. Після цього потрібна була тільки операція, наслідків від якої мене позбавили лише чотири чи п'ять місяців тому.

У футболі це довгий час, але для хірургії це ще відносно короткий термін. Час від часу у мене бувають напади болю, але це не заважає мені брати участь у матчах.

Завжди добре, коли гравці приїжджають до збірної, навіть якщо вони відчувають дискомфорт. Якщо це трапляється за день до матчу, можна подивитись, що треба підлікувати, тому що, можливо, за три-чотири дні ти зможеш вирішити проблему і побачити, чи зможеш ти зіграти другий матч у Валенсії в неділю.

Ми також повинні розставити пріоритети щодо здоров'я. Якщо у гравців є невеликий ризик рецидиву, вони повинні залишатись поза грою, відновлюватись і бути готовими до "фіналу чотирьох" у червні, сподіваючись, що вони зможуть повернутися на всі 100%.

Це нормально, що так багато травмованих гравців на цьому етапі сезону. Попереду багато відповідальних матчів. Ми всі любимо дивитися великі ігри, але темп, у якому грають Лігу чемпіонів і Лігу Європи… Ці формати створені для того, щоб бачити великі ігри, і від нас вимагається дотримуватись ритму.

Тут, у збірній, два тренування, які ми провели, — це були суто відновлення. Завтра ми відчуємо смак справжнього ігрового тренування, але воно все одно не буде дуже вимогливим. Переважна більшість із нас грає кожні три дні, і тому ми не можемо тренуватись із великою інтенсивністю. Єдине, коли доводиться виснажувати себе — це в матчах. Доведеться пристосовуватись до цієї ситуації.

Це частина того, щоб бути професіоналом. Як тільки ми починаємо розуміти, хто ми є, то змінюємо своє мислення. Це частина нашої роботи і нашого менталітету. Кажу вам, ми сприймаємо це як належне. Мої друзі теж запитують мене про це, але це нормально. Ми повинні зробити це нормальним", — заявив іспанський виконавець.

Матчі проти Нідерландів для Іспанії відбуватимуться у Роттердамі та Валенсії 20 та 23 березня відповідно.