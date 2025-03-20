Ліга націй

Англійцям треба працювати.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про мету "трьох левів". Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Повинен сказати, що я з нетерпінням чекаю виходу команди на поле. Я задоволений усією тією роботою, яку ми зараз проводимо. Ми хочемо перемогти в матчах з Албанією та Латвією. Хочемо здобути у двох домашніх матчах дві перемоги.

Ми повинні готуватися до боротьби в складній групі, до непростих матчів. Легких матчів більше не буде. Інші команди та їхні гравці ускладнюватимуть нам життя, і ми маємо бути готові до цього. Загалом, наша мета цілком зрозуміла — ми хочемо отримати путівку на чемпіонат світу вже за підсумками групового етапу.

60 років без трофеїв? Тому ми і тут, нам не потрібно соромитися своїх цілей. Насамперед ми повинні повірити в ідею, яка полягає в тому, що нам потрібно рухатися крок за кроком.

Поки зарано мріяти про Нью-Джерсі (саме в цьому місті пройде фінал чемпіонату світу 2026 року — прим.). Ми повинні повністю зосередитися на першому тренувальному зборі, потім на другому. Нам потрібно добре підготуватися. Що більше ми зосереджені на сьогоденні, то вищі наші шанси в майбутньому. Але головна мета і мрія, звісно, всім зрозумілі", — заявив Тухель.

Перший матч під керівництвом Томаса Тухеля збірна Англії проведе 21-го березня проти національної команди Албанії в рамках відбору до ЧС-2026.