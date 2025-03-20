Ліга націй

Цікаве протистояння в Лізі націй.

Півзахисник збірної Португалії Вітінья висловився про майбутній матч 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Данії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Знаємо, що на нас чекає зустріч із дуже складним суперником, який у групі програв тільки Іспанії і програв на тоненького. Також знаємо, в якій атмосфері і з якою енергією вони грають вдома, данці постараються скористатися фактором свого поля, але ми до цього готові.

Португалія налаштовується на перемогу не тільки над Данією, але й загалом у турнірі. В нас не може бути меншої мети. Ми повинні бути впевненими та зібраними, щоб досягти чогось великого. В нас чудова команда та прекрасний тренер, тож в нас є все, що виграти Лігу націй", — заявив Вітінья.

Раніше головний тренер Португалії Роберто Мартінес висловився про зустріч із Данією.