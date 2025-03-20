Ліга націй

Важке протистояння для данців.

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель висловився щодо протистояння з національною командою Португалії в рамках 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це буде чудовий досвід, і у нас є всі підстави бути оптимістами. Знаємо, що у Португалії класні гравці на всіх позиціях, що це команда світового класу.

Головне — ми сильні як команда, це наш головний козир та шанс домогтися перемоги. Необхідно боротися, грати сміливо та агресивно", — сказав Шмейхель.

Матчі між збірними Данії та Португалії відбудуться 20-го та 23-го березня.

Раніше головний тренер збірної Данії висловився про двобій з Португалією.