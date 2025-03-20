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  • Ліга націй

    20 березня 2025, 22:50

    Яремчук проводить 60-й матч за збірну України, Матвієнко наздогнав Реброва

    Для захисника поєдинок із Бельгією в Лізі націй є 75-м за "синьо-жовтих".

    Роман Яремчук, Getty Images
    Роман Яремчук, Getty Images 20 березня 2025, 22:50

    Збірна України в іспанській Мурсії приймає збірну Бельгії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

    Для центрального нападника Романа Яремчука цей матч є 60-м у футболці "синьо-жовтих". Дебютував він за національну команду у вересні 2018 року. На рахунку 29-річного гравця 17 голів і вісім асистів.

    Для центрального захисника Миколи Матвієнка це 75-й поєдинок за збірну України. Таким чином він наздогнав головного тренера Сергія Реброва, який перебуває на десятій сходинці рейтингу гравців із найбільшою кількістю матчів за "синьо-жовтих".

    Матвієнко дебютував у березні 2017 року. На рахунку 28-річного виконавця один асист.

    Слідкуйте за матчем Україна — Бельгія в нашій текстовій онлайн-трансляції. Нагадаємо, що в першому таймі пошкодження зазнав правий захисник Юхим Конопля.

    Люди

    Микола Матвієнко Сергій Ребров Роман Яремчук

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