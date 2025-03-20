Яремчук проводить 60-й матч за збірну України, Матвієнко наздогнав Реброва

Ліга націй

Для захисника поєдинок із Бельгією в Лізі націй є 75-м за "синьо-жовтих".

Збірна України в іспанській Мурсії приймає збірну Бельгії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Для центрального нападника Романа Яремчука цей матч є 60-м у футболці "синьо-жовтих". Дебютував він за національну команду у вересні 2018 року. На рахунку 29-річного гравця 17 голів і вісім асистів.

Для центрального захисника Миколи Матвієнка це 75-й поєдинок за збірну України. Таким чином він наздогнав головного тренера Сергія Реброва, який перебуває на десятій сходинці рейтингу гравців із найбільшою кількістю матчів за "синьо-жовтих".

Матвієнко дебютував у березні 2017 року. На рахунку 28-річного виконавця один асист.