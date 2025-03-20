Ліга націй

Гравець уразив ворота бельгійців у матчі Ліги націй.

Збірна України в іспанській Мурсії приймає збірну Бельгії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

На 62-й хвилині матчу на полі з'явився правий вінгер Олексій Гуцуляк. Він замінив Романа Яремчука.

Вже за чотири хвилини Гуцуляк відновив паритет у поєдинку (1:1). Для нього цей гол став дебютним у футболці "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що для 27-річного українця це шостий матч за збірну України.

Слідкуйте за матчем Україна — Бельгія в нашій текстовій онлайн-трансляції.