Ліга націй

Україна карколомно перевернула хід першого матчу проти Бельгії

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва зіпсувала дебют Руді Гарсії на чолі бельгійців.

колаж Football.ua | Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна — Бельгія 3:1

Голи: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарний, 79 — Лукаку, 40



Україна: Лунін — Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Калюжний (Назарина, 88), Шапаренко (Гуцуляк, 62) — Циганков, Яремчук (Ванат, 62), Судаков.



Бельгія: Куртуа — Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кейпер (Мокіо, 89) — Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссар (Салемакерс, 80) — Лукаку, Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).



Попередження: Тілеманс.