Ліга націй

Завершилися ще три поєдинки плей-оф турніру.

У рамках чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у четвер, 20 березня, відбулися три матчі.

Нереалізований досвідченим Крістіаном Еріксеном пенальті в першому таймі поєдинку з Португалією не завадив Данії все ж здобути перемогу. Долю протистояння вирішив гол Расмуса Гейлунна в другій половині матчу.

Данія — Португалія 1:0

Гол: Гейлунн, 78

На 24-й хвилині Еріксен не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Вестергор, Андерсен — Ісаксен, Юльманн, Еріксен, Нергор, Меле — Бірет, Ліндстрем

Португалія: Кошта — Далот, Вейга, Діаш, Мендеш — Вітінья, Фернандеш, Невеш — Леан, Роналду, Нету

Попередження: Далот, Вітінья

Нідерланди не втримали перемогу над Іспанією, яка все ж встигла скористатися більшістю після вилучення Йоррела Гато.

Нідерланди — Іспанія 2:2

Голи: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 — Вільямс, 9, Меріно, 90+3

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Геке, ван Дейк, Гато — Рейндерс, Клюйверт, де Йонг — Фрімпонг, Депай, Гакпо

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Кубарсі, Кукурелья — Педрі, Субіменді, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс

Попередження: Гакпо, ван Дейк — Гюйсен, Перес

Вилучення: Гато, 82

Гол і асист 36-річного Івана Перішича принесли Хорватії звитягу над Францією.

Хорватія — Франція 2:0

Голи: Будімір, 26, Перішич, 45+1

На 8-й хвилині Крамарич не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич, Батуріна, Крамарич — Будімір

Франція: Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Дінь — Гендузі, Чуамені, Рабьо — Дембеле — Коло Муані, Мбаппе

Попередження: Чуамені, Упамекано