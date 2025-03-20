Завершилися перші матчі Ліги Націй.
Косово - Ісландія, x.com/EURO2024DE
20 березня 2025, 23:48
У рамках перших матчів плей-оф Ліги націй ліг B/C відбулися два поєдинки: Косово зуміло здолати Ісландію, а Словаччина та Словенія зіграли всуху внічию.
Косово — Ісландія, 2:1
Голи: Делова 19, Реджбечай 58 — Оускарссон 22
Косово: Мурич – Войвода (Аліті 77), Рахмані, Делова, Пакрада – Реджбечай, Бериша (Демаку 46), Красникі, Рашица (Емерлаху 89), Руджани (Сахіті 46) – Мурікі (Ррахмані 89).
Ісландія: Вальдимарссон – Томассон (Торстейнссон 66), Гуннарссон, Інгасон, Папссон – Еллертссон (Хельгасон 89), Йоуханнессон (Тоурдарсон 66), Харальдссон – Гудйонсен, Оускарссон, Гудмундссон (Траустасон 66).
Попередження: Бериша, Мурікі — Гуннарссон.
Словаччина — Словенія 0:0
Словаччина: Дубравка — Ганцко, Шкріньяр, Вавро (Оберт, 11 / Месік, 46), Дьомбер — Дуда (Бенеш, 84), Лоботка, Беро — Гараслін (Шранц, 78), Боженік (Мраз, 78), Суслов
Словенія: Облак — Янжа, Бійол, Дркушич, Карнічнік — Елшнік (Горенц-Станкович, 79), Петрович, Ловрич (Желькович, 90)— Млакар (Віпотнік, 31), Стоянович (Хорват, 79) — Шешко (Крамер, 90)
Попередження: Петрович.