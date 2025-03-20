Завершилися перші матчі Ліги Націй.
Австрія - Сербія, Getty Images
20 березня 2025, 23:59
У рамках перших матчів плей-оф Ліги націй ліг A/B відбулися ще два поєдинки.
Шотландія мінімально здолала Грецію, а Австрія та Сербія переможця не виявили.
Австрія — Сербія 1:1
Голи: Грегорич 37 — Самарджич 61.
Австрія: Шлагер; Зайвальд, Алаба, Лінгарт, Мвене; Віммер, Гріліч (Шлагер 77), Шмід (Флоруц 77), Баумгартнер (Чам 70), Грегорич (Штегер 89); Арнаутович.
Сербія: Райкович; Бабич, Гудель (Шимич 68), Еракович; Самарджич, Мімович, Максимович, Лукич (Максімович 81), Бірманшевич (Ш. Мітрович 46), Самарджич (Цветкович 86); Влахович, Йович (Топич 68).
Греція – Шотландія 0:1
Голи: Мактоміней (32, пен).
Греція: Цолакіс – Рота, Мавропанос, Кульєракіс, Цімікас – Сіопіс, Манталос (Пелкас, 72) – Масурас (Карецас, 46), Константеліас (Павлідіс, 72), Цоліс (Зафейріс, 72)– Йоаннідіс (Фунтас, 81).
Шотландія: Гордон – Ралстон (Портеус, 90), Суттар, Генлі, Робертсон – Гілмор (Джонстон, 90+5), Маклін (Тірні, 76) – Макгінн, Мактоміней, Фергюсон – Адамс (Херст, 75).
Попередження: Сіопіс (64) — Фергюсон (45+2).