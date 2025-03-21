Ліга націй

Керманич збірної України дав свій коментар після перемоги над бельгійцями.

Збірна України в першому матчі плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА розібралася з Бельгією (3:1).

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результат поєдинку в іспанській Мурсії:

"Емоції мене не переповнюють. Думаю, усім сподобався другий тайм, але ще будемо грати другий матч. Чого вартуватиме ця гра, якщо ми не зможемо показати себе в другій?

У першому таймі ми намагалися пресингувати, але виходило не дуже, а в другому внесли корективи. Я вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали цієї перемоги. Сьогодні святкуємо. Ми не змінювали тактику на три захисники, просто почали пресингувати агресивніше й мали моменти в другому таймі. Ми грали проти Бельгії, це топовий суперник, топ-гравці. В першому таймі напевне трішки побоювалися, але в другому побачили, що можна грати проти них.

Підтримка в другому таймі була дуже велика, коли фанати побачили, що хлопці можуть. Думаю, всі були задоволені такою підтримкою", — заявив спеціаліст в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, матч-відповідь у бельгійському Генку відбудеться в неділю, 23 березня.