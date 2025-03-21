Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 20 березня 2025 року.
Італія — Німеччина, Getty Images
21 березня 2025, 00:51
Німеччина здобула вольову перемогу над Італією.
Команда Юліана Нагельсманна стала на крок ближчою до домашнього "фіналу чотирьох" Ліги націй.
Огляд матчу:
Італія — Німеччина 1:2
Голи: Тоналі, 9 — Кляйндінст, 49, Горецка, 76
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Політано (Белланова, 64), Барелла (Фраттезі, 83), Ровелла (Річчі, 64), Тоналі, Удоджі — Кін (Лукка, 83), Распадорі (Мальдіні, 71).
Німеччина: Бауманн — Кімміх, Та, Рюдігер, Раум (Шлоттербек, 46) — Гросс (Андріх, 90), Горецка — Сане (Адеємі, 82), Мусіала, Амірі (Левелінг, 66) — Буркардт (Кляйндінст, 46).
Попередження: Ровелла, Мальдіні — Амірі.