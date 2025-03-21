Ліга націй

Данія сенсаційно перемагає португальців.

Головний тренер збірної Данії Бріан Рімер прокоментував перемогу своєї команди над Португалією (1:0) в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Перш за все, хочу сказати, що сьогодні на Паркені знову панувала неймовірна атмосфера. Підтримка такого стадіону і таких вболівальників — це великий подарунок. Це дуже допомагає нам. Ми хотіли показати хоробрість і енергію, і я думаю, що гравці вийшли на поле саме з цим. Вони ідеально виконали наш план на гру.

Трохи незадоволений тим, що ми не забили другий гол. Тому що я думаю, ми заслужили на нього. І ви знаєте, що в таких матчах потрібно використовувати всі свої шанси. Так що я б хотів забити ще один гол, але перемога є і це великий плюс для нас", — заявив Рімер.

Матч-відповідь між збірними Португалії та Данії відбудеться 23-го березня, о 21:45 за київським часом.