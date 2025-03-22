Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Емоції — це те, що вболівальники очікують отримати від перегляду футбольної гри. І після першого поєдинку проти Бельгії на шляху до можливого повернення до дивізіону A Ліги націй УЄФА національна збірна України подарувала нам їх чимало. І все — різноманітні.

Бо в Мурсії ми встигли як горювати через відставання за рахунком за підсумком першого тайму, так і потішитись дивовижному камбеку в другій половині гри. Зрештою, головне, а саме — результат, було здобуто. Перемога 3:1 — це багато. Але це лише перший крок до нашої загальної мети.

Інший доведеться робити вже на полі суперників, які, вочевидь, ображені через прикру для них поразку й загалом мають не найкращу хімію в колективі навіть під орудою Руді Гарсії, який може одразу якось вплинути на тактичну побудову свого нового колективу, але на внутрішні зв’язки поміж гравцями — ні. Для цього потрібен час, а часу у Бельгії немає, тоді як нам це вигідно.

Із іншого боку, "синьо-жовтим" дошкулятимуть кадрові проблеми, бо про виліт одразу двох правих флангових захисників (із двох наявних загалом у заявці на ці збори) — це геть кепська новина. При тому, що ми не знаємо, наскільки хвороба й досі може впливати на стан нападника Артема Довбика. А попереду гра, яка вимагатиме чи не більших ресурсів, аніж перша.

Отже, напередодні другої важливої зустрічі з Бельгією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (Остін).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо).

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Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Сергій Ребров у першому матчі вирішив зіграти схемою 4-3-3, що загалом було ризикованим кроком, але в підсумку це себе виправдало. Очікувати, що збірна зіграє за таким саме варіантом і в другій грі, напевно, уже не доводиться, тому ми б радо знову запропонували п’ять захисників від себе, а там уже — на розсуд тренера. Опцій у нього не так уже й багато. Проте зупинимось на тому, що ми вже побачили на власному досвіді й зробимо певні корективи.

ВОРОТАР

У першому матчі тренерський штаб обрав Андрія Луніна захищати наші ворота, а чому був саме такий вибір — то вже частково данина конспірології. Тим часом представник мадридського Реала в грі проти свого одноклубника цю довіру виправдав із запасом, тож проводити ротацію саме на цій позиції немає жодної потреби. Лунін для цього жодних приводів своєю грою не дав.

Вибір Football.ua: Андрій Лунін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цій позиції вибір був лише перед першою грою, тоді як у другому матчі, скоріше за все, шульзі Богдану Михайліченко доведеться, як і подекуди в клубі, зіграти на правому фланзі оборони. Або ж тренерський штаб зробить якийсь карколомний хід конем, і ми побачимо умовного Валерія Бондаря (такий собі Джон Стоунз українського розливу) в гібридній позиції праворуч у захисті, у що не віриться від слова "взагалі".

Вибір Football.ua: Богдан Михайліченко

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Якщо ми вже й говоримо про те, що результат доведеться захищати, то без трьох центральних захисників на чужому полі буде важко обійтись. Нас цілком влаштують навіть ті 0:0 зразка Євро-2024 в Німеччині, і оскільки вони здобувались саме за такої конфігурації захисту, то цей досвід можна повторити.

Але й альтернатива зрозуміла — знову використати стандарту пару Забарний – Матвієнко, і сподіватись, що тих вільних зон поміж ними, які були в першій грі, ми більше не побачимо.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Тут так само без очікуваної ротації — Миколенко в дуже стриманому стилі провів перший матч, а отже запас міцності на другу гру в нього теж має бути наявним. Інший бік монети — а в нас що, багато флангових захисників у заявці залишилось?!

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Один із головних рушіїв нашої атаки в першому матчі гарантовано, якщо без форс-мажорів, отримає ігровий час із перших хвилин і в цьому матчі. Чи проведе його Циганков від дзвінка до дзвінка в підсумку — інше питання, і є всі сумніви вважати, що ні. Але вплив Віктора на нашу гру в атаці настільки великий, що це ще одна позиція, яка є закритою напередодні зустрічі в Генку.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков.

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Супер-Іван — безмежно крутий, якщо перебуває у формі. Бо іншого настільки самовідданого, а подекуди й жертовного, гравця треба ще пошукати на наших теренах. Але його проблема полягає в тому, що такі активні матчі коштують футболісту чималих сил, а отже в періоді відновлення в дві доби поміж іграми практично немає шансів, що гравець відновиться повноцінно на тлі розпалу клубного сезону.

Чи вплине це на місце Калюжного в стартовому складі? Усе схиляється до того, що ні. Але й понад 80 хвилин ігрового часу в нього вже точно не буде. Після завершення повної ігрової години в нас таким чином уже назбирався певний перелік "гарантованих" замін, хоча гра ще й далека до початку. Тож нехай Єгор Назарина готується — він і сам усі 90+ може вибігати. Тим паче, що цього разу до атак не буде особливої потреби навідуватись.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний.

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

За великим рахунком, Судаков довів свою спроможність, як і на ранніх етапах кар’єри, зіграти ліворуч у півзахисті. Наскільки це було ефективно — інше питання, хоча фактор акценту на протилежний бік поля під час побудови атаки від нашої команди ми все одно відкидати не будемо. Проте розкрився Судаков по-справжньому в тій грі лише після повернення до центральної зони, тож і ми очікуємо на його зміщення туди ж в матчі-відповіді.

Вибір Football.ua: Олександр Зінченко та Георгій Судаков

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Олексій Гуцуляк перед першою грою вважався однією з опцій на цю позицію, але вийшов на поле в другому таймі й забив гол, який усе змінив, тож це тепер ніяка не опція, а цілком повноцінний гравець майбутнього стартового складу. У будь-якому випадку, ми саме так його й оцінюємо. І одразу ж ротація є для цієї позиції — Олександр Назаренко, який у разі чого дасть нам трохи більше вертикальної гри, але для роботи в обороні від початку матчу буде не надто придатним наразі.

Вибір Football.ua: Олексій Гуцуляк

ФОРВАРД

Якщо Довбик готовий зіграти, він буде грати. Тут усе просто. Ванат відзначився голом у першій грі, чого, наприклад, не зміг зробити Яремчук. Але в загальній картині це лише посуне Владислава на позицію ротації першого рангу одразу за основним Довбиком. Ми будемо грати з акцентом на контратаки. Десь так, як грає італійська Рома більшість своїх матчів. Тож треба чіплятись, боротись, вигризати. А на вільних м’ячах десь після 60 хвилини зможе схопити свою мить слави й форвард Динамо.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ БЕЛЬГІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Перший крок можна завжди зробити. І ми його зробили. А от зробити завершальний — це вже рівень справжнього учасника дивізіону A Ліги націй УЄФА. Є всі підстави вважати, що психологічна перевага України над Бельгією перед матчем-відповіддю просто шалена. Але нам від того не легше — це "Червоним дияволам" тепер нічого втрачати, тоді як нам на їхньому полі точно є. Це буде черговий важкий іспит, проте цікава пригода. І так, граємо не в Брюгге, тож "залягати на дно" немає жодної потреби.

Вперед до перемоги! Слава Україні!