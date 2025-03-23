Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 23 березня і розпочнеться о 21:45.

У матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному акті двоматчевого протистояння, яке визначить майбутнього володаря путівки до елітного дивізіону змагання.

НЕДІЛЯ, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СЕГЕКА-АРЕНА, ГЕНК (БЕЛЬГІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:3

Команда Сергія Реброва вразила всіх у першій зустрічі, навіть українських вболівальників. "Синьо-жовті" терпляче витримали натиск у першому таймі, а після перерви рознесли суперника та не залишили на ньому навіть живого місця: помилка Де Вінтера допомогла Олексію Гуцуляку миттєво забити після виходу на заміну, потім Владислав Ванат подвоїв перевагу, а крапку поставив Ілля Забарний. Ця перемога показала, що "синьо-жовті" не тільки вміють захищатися, а й мають справжній атакувальний потенціал. Як би там не було, але нещастя допомогло: після того, як травмувалися два номінальних правих захисники, Сергій Ребров здійснив низку замін, серед яких стала зміна позиції Олександра Зінченка, і українці показали характер та волю до перемоги. Браво!

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Незважаючи на статус аутсайдерів порівняно з бельгійцями, Україна вже довела, що здатна конкурувати з грандами європейського футболу, навіть якщо Бельгія зараз перебуває далеко не в найкращому стані. Відсутність поразок у п'яти останніх матчах лише додає впевненості, а пам'ятна нічия на Євро-2024 проти цього ж суперника (0:0) свідчить про здатність українців витримувати високий темп гри. Реброву ще належить визначитися, чи залишити у старті героїв першого поєдинку, чи довірити місце таким досвідченим виконавцям, як Артем Довбик.

Для Бельгії ситуація стала критичною. Новий наставник Руді Гарсія почав свою каденцію з болючої поразки, і тепер його підопічні змушені ризикувати всім. Провальний виступ на Євро-2024 та слабка гра в груповому етапі Ліги націй поставили команду на межу вильоту до дивізіону В, що стане історичним ударом по амбіціях зіркових "червоних дияволів".

Єдин позитивним підсиленням мало стати повернення Тібо Куртуа. Легендарний голкіпер Реала закрив усі питання щодо конфліктів і вийшов у старті вперше з червня 2023 року. Проте навіть його клас не допоміг бельгійцям уникнути фіаско в першому матчі. Гарсія, ймовірно, зробить зміни в захисті, щоб уникнути нових провалів. У них немає іншого вибору – лише атакувати з перших хвилин і забивати мінімум двічі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Руді Гарсії. Так, на перемогу Бельгії в основний час пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 6,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60. Збереження прописки в дивізіоні А бельгійцями оцінюється в 2,92, а підвищення "синьо-жовтих" до еліти Ліги націй — у 1,44.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "У мене завжди нормальне спілкування з гравцями. Я не можу сказати, що після першої гри щось змінилося. У всіх робочий настрій, усі розуміють, що це був лише перший тайм. На завтра всі налаштовані дуже серйозно. У попередньому поєдинку в першому таймі ми грали дуже дисципліновано, але, на жаль, не так агресивно. Я впевнений, що 90 хвилин важко грати у високому темпі. Тому ми додали в другому таймі та зробили результат. Завтра буде зовсім інша гра. Ми готуємося до агресивного суперника, який гратиме вдома й буде дуже вмотивованим". Руді Гарсія, головний тренер збірної Бельгії: "Ми проаналізуємо цей матч, але немає сумнівів, що нам потрібно поліпшити гру в обороні. Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Я хочу побачити цю реакцію з перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи дійсно ми сильна команда. На нас чекає багато роботи, зокрема й у психологічному плані. Цей матч завершено, залишилося грати 90 хвилин. Ми повинні бути більш послідовними і, перш за все, грати краще, ніж у другому таймі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БЕЛЬГІЯ : Куртуа — Кастань, Фас, Дебаст, Де Кюйпер - Тілеманс, Ванакен; Салемакерс, Де Брюйне, Троссар — Лукаку.

УКРАЇНА : Лунін — Михайліченко, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Калюжний, Зінченко — Циганков, Довбик, Гуцуляк

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