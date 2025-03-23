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Керманич Португалії прокоментував підготовку до матчу-відповіді проти Данії.

Збірна Португалії готується до матчу-відповіді проти Данії в рамках плей-оф Ліги конференцій УЄФА після поразки на чужому полі (0:1).

Португалія — Данія. Напередодні

Напередодні гри Роберто Мартінес поділився враженнями від настрою всередині колективу.

"Наш виступ у першому матчі проти Данії був поганим, але ми грали проти сильної команди, яка зіграла добре, на відміну від нас. Вони агресивні і високо пресингують.

Друга гра відбуватиметься для нас удома, на Алваладе розпродані всі квитки, і це ігри, у яких ми всі хочемо брати участь. Нам потрібно багато чого вдосконалити, але це лише питання доопрацювання того, що ми зробили в листопаді.

У Данії ми не показали свою індивідуальність, нам не вистачало інтенсивності.

Тиск перед грою? Я почав тренувати в 2007 році, і з тих пір я втратив усе волосся на голові, тож, дійсно, багато чого змінилось у моєму житті.

Але це частина моєї роботи. Я хочу найкращого для Португалії. Тиск? Дійсно, його чимало, зокрема — мій власний. Наш перший виступ проти Данії був не на нашому рівні. Максимальний тиск усередині колективу.

Але ми — це згуртована і сильна команда і можемо розраховувати на підтримку всіх у Федерації. Наш суперник — Данія, а не зовнішній тиск", — заявив іспанський фахівець.

Матч Португалія — Данія відбудеться 23 березня, о 21:45.