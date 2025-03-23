Ліга націй

Керманич Німеччини прокоментував питання голкіперів у збірній.

Збірна Німеччини в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА на власному полі захищатиме перемогу над Італією (2:1).

Напередодні гри головного тренера "Бундестім" Юліана Нагельсманна попросили прокоментувати його підхід до вибору воротарів на матчі національної команди.

"Я неодноразово заявляв, що якщо Марк-Андре тер Штеген здоровий і в хорошій формі, то він — №1 в моїй команді.

Він заслуговує на те, щоб зіграти на великому турнірі після всіх цих важких років.

Якщо ж він не в формі, то боротьба відкрита для всіх воротарів", — заявив німецький фахівець.

Матч Німеччина — Італія відбудеться 23 березня, о 21:45.