Керманич Німеччини прокоментував питання голкіперів у збірній.
Марк-Андре тер Штеген та Юліан Нагельсманн, Getty Images
23 березня 2025, 08:45
Збірна Німеччини в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА на власному полі захищатиме перемогу над Італією (2:1).
Напередодні гри головного тренера "Бундестім" Юліана Нагельсманна попросили прокоментувати його підхід до вибору воротарів на матчі національної команди.
"Я неодноразово заявляв, що якщо Марк-Андре тер Штеген здоровий і в хорошій формі, то він — №1 в моїй команді.
Він заслуговує на те, щоб зіграти на великому турнірі після всіх цих важких років.
Якщо ж він не в формі, то боротьба відкрита для всіх воротарів", — заявив німецький фахівець.
Матч Німеччина — Італія відбудеться 23 березня, о 21:45.