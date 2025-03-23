Кадрова втрата напередодні важливої гри.
Еван Ндіка, Getty Images
23 березня 2025, 09:00
Збірна Кот-д'Івуара готується на власному полі протистояти Гамбії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Однак напередодні гри стало відомо, що "слони" матимуть кадрову втрату напередодні протистояння.
Ідеться про центрального захисника італійської Роми Евана Ндіка, який із сильним болем у животі залишив тренувальний табір команди.
Наразі тренерський штаб не планує жодної ротації у відповідь на несподіваний виклик долі.
Матч Кот-д'Івуар — Гамбія відбудеться 24 березня, о 21:00.