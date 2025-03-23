Збірна Кот-д'Івуара готується на власному полі протистояти Гамбії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Однак напередодні гри стало відомо, що "слони" матимуть кадрову втрату напередодні протистояння.

Ідеться про центрального захисника італійської Роми Евана Ндіка, який із сильним болем у животі залишив тренувальний табір команди.

Наразі тренерський штаб не планує жодної ротації у відповідь на несподіваний виклик долі.

Матч Кот-д'Івуар — Гамбія відбудеться 24 березня, о 21:00.