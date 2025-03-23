Без нових кадрових утрат.
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23 березня 2025, 09:30
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку національної команди на матч-відповідь плей-оф Ліги націй УЄФА проти Бельгії.
Із тих футболістів, які перебувають на зборах у розташуванні збірної, усі гравці потрапили до переліку потенційних учасників двобою.
Бельгія — Україна. Напередодні
Заявка збірної України на матч проти Бельгії
Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник.
Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники: 5. Єгор Назарина, 6. Іван Калюжний, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 8. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Назаренко,
Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 21. Владислав Ванат.
Нагадаємо, матч Бельгія — Україна пройде сьогодні, 23 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.