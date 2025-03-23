Ліга націй

Французький фахівець дасть змогу іншим гравцям зробити камбек в протистоянні з хорватами.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про матч-відповіді з Хорватією в рамках 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Під час підготовки до першого матчу я бачив цілеспрямовану та дуже мотивовану команду, але на полі це не проявилося. Такі матчі збірних, тут завжди складнощі. У неділю в складі будуть зміни, але необов'язково на тих позиціях, про які ви думаєте.

Ми провели слабкий матч в Загребі, особливо в першому таймі. По перерві малюнок гри дещо змінився, ми почали більш ефективно контролювати м'яч, з'явилася певна агресія біля воріт суперника, втім все одно цього було замало. Вдома нам потрібно зіграти ідеально, щоб вийти в наступний раунд турніру", — заявив Дешам.

Зазначимо, переможець цього протистояння стане суперником збірної України у відбірковій групі до чемпіонату світу-2026.

Матч між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.