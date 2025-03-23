Ліга націй

Італійці прагнуть взяти реванш у німців.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував майбутній матч-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй з командою Німеччини (перша гра — 1:2). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми починаємо з невигідної позиції, але нам потрібно буде повторити те, що ми зробили в четвер, тоді ми зіграли добре, хоч і програли.

Німеччина — сильна команда, але ми показали хороший футбол на Сан-Сіро, і якщо ми знову зіграємо так само, то, впевнений, повеземо додому перемогу.

Спогади про 2006 рік і досягнення того турніру все ще живі. Ми хочемо використовувати це в нашій грі. Ті футболісти — ікони, а без спогадів життя ніщо. Це наш спадок і ми повинні працювати для історії італійського футболу", — заявив Спаллетті.

Матч-відповіді між збірними Німеччини та Італії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.