Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 23 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках чвертьфінального матчу-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у Німеччині зустрінуться місцева національна команда й збірна Італії.

НІМЕЧЧИНА — ІТАЛІЯ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:1)

НЕДІЛЯ, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ЗІГНАЛЬ-ІДУНА-ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Насправді, у першому матчі в "Скуадри Адзурри" був реальний шанс зробити собі нічогенький гандикап перед виїздом до Дортмунда. Юліан Нагельсманн знову покрутив свій стартовий склад, і ледь у підсумку його ставка на гравці Майнца, які б фокуси не виконували "карнавальники" в Бундеслізі, не призвела до повної імпотенції команди в атаці. Проте Лучано Спаллетті на Сан-Сіро вирішив грати від оборони й у підсумку дав час німцям набратись сили.

У другому таймі тієї зустрічі оборону Італії просто розібрали на окремі шари, і одними лишень подачами Кімміха "Бундестім" забезпечила собі той результат, який можна вважати достатнім для початку домашнього протистояння. Ще й Кляйндінст знову забив із другого поверху, тож усе, що працювало в першій частині сезону, у німців продовжує працювати й зараз. Як щойно після заводу.

На матч-відповідь таким чином Італія, хоче вона цього чи ні, має робити акцент на атакувальні дії. І для цього б їй дуже знадобився Матео Ретегі, найкращий бомбардир цього сезону Серії A, але він травмований, тож Кін та Распадорі знову матимуть можливість зіграти з перших хвилин. І виходить у підсумку так, що додавати через ротацію "Скуадра Адзурра" зможе лише в півзахисті й обороні, що якось не в’яжеться з гострою потребою відігравати відставання за загальним рахунком.

Але самої суті цієї дуелі це жодним чином не змінює. По-перше, це престиж. Бо хто переможе, на стадіонах міст країни-переможця й гратиметься літня частина "фіналу чотирьох". А це зайвий шанс отримати підтримку фанатів, що важливо як для Італії, так і для Німеччини, де збірна потрохи починає позбуватись дивного статусу "розважального центру" й стає повноцінною командою, за яку хочуть гучно вболівати. "Бундестім", власне кажучи. Якщо ще й ультрас вдасться якимось чином залучити до відновлення цієї синергії фанатів та футболістів, то цю машину буде важко спинити.

І рушій цього, звичайно, саме головний тренер. Нагельсманн дає змогу грати всім, хто потрібен йому для здобуття результату. Саме тому в цій збірній є гравці Майнца, Айнтрахта та цілий десант із Штутгарта, який за кількістю перевищує навіть Баварію. І, що характерно, не з німецького клубу в першій грі на полі був лише один гравець — Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), і це також додає балів лояльності тренеру саме всередині країни. Спаллетті теж охоче грає в ці ігри, але хто виявиться більш успішним?

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.95, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80. Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1.12, а італійців — у 6.70.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Я думаю, що цей результат небезпечний, у нас перевага лише в один м'яч. У нас є кілька ідей з приводу матчу-відповіді, ми обговоримо їх із гравцями. Я не боюся, але думаю, що це буде цікавий матч. Ми зі Спаллетті постараємось виправити те, що не вийшло".

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Німеччина — сильна команда, але ми показали хороший футбол на Сан-Сіро, і якщо ми знову зіграємо так само, то, впевнений, повеземо додому перемогу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт — Горецка, Гросс — Сане, Мусіала, Адеємі — Кляйндінст.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Буонджорно — Белланова, Барелла, Річчі, Тоналі, Удоджі — Распадорі, Кін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА