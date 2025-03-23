Ліга націй

Вірмени поступилися грузинам двічі поспіль.

У рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у неділю, 23 березня, уже відбувся один поєдинок.

Після перемоги з рахунком 3:0 в Єревані, Грузія приймала Вірменію в Тбілісі. Фактично, команди виявили сильнішого ще протягом першого тайму — господарі поля п'ять разів святкували взяття воріт гостей. У другій половині матчу-відповіді грузини й вірмени обмінялися голами, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Таким чином Грузія в ході наступного розіграшу (2026-2027) Ліги націй виступатиме в Лізі В, тоді як Вірменія продовжуватиме боротьбу в Лізі С.

Грузія — Вірменія 6:1

Голи: Ароян, 4 (авт.), Мікаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Кітеішвілі, 27, Кварацхелія, 62 — Севікян, 48

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гоглічідзе (Двалі, 69), Кашія, Цітаішвілі (Гуліяшвілі, 69) — Чакветадзе (Шенгелія, 46), Меквабішвілі, Кочорашвілі, Кітеішвілі (Зарія, 77) — Кварацхелія — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 77)

Вірменія: Чанчаревич — Оганнесян (Мурадян, 40), Арутюнян, Ароян, Мкртчян — Удо (Серобян, 40), Іву (Е. Григорян, 40), Тікнізян — Бічахчян (Н. Григорян, 80), Севікян (Міранян, 70) — Барсегян

Попередження: Кашія — Мурадян, Севікян, Григорян