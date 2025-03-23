Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для перехідного матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Франція та Хорватія.

Франція та Хорватія зіграють на Парк-де-Пренс матч-відповідь чвертьфіналу Ліги націй УЄФА на тлі перемоги "картатих" у першій грі (2:0).

Дідьє Дешам, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу Петара Сучича під нападником.

Златко Далич, у свою чергу, використав із перших хвилин Упамекано та Ернандеса в обороні, тоді як Коне гратиме в опорній зоні, а Олісе та Баркола розташуються на флангах атаки.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Коне, Чуамені — Олісе, Дембеле, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Дінь, Камавінга, Дуе, Коло Муані, Рабьо, Конате, Заїр-Емері, Гендузі, Клосс.



Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич, П. Сучич, Крамарич — Будімір.

Запасні: Котарські, Івушич, Понграчич, Моро, Влашич, Пашалич, Батуріна, Фрук, Якич, Соса, Іванович, Юранович.



Гра Франція — Хорватія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.