Ліга націй

Місце Тібо в рамці воріт бельгійців дісталося Матцу Селсу.

Голкіпер Тібо Куртуа опинився поза заявкою збірної Бельгії на домашній матч проти України.

Команди ведуть боротьбу за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй. Перший поєдинок, який проходив в іспанській Мурсії, завершився на користь українців — 3:1.

Відсутність 32-річного гравця в заявці на матч-відповідь є "запобіжним заходом", повідомили в бельгійській національній команді.

На рахунку Куртуа участь у 103-х поєдинках за збірну, в яких він пропустив 82 гола й 51 раз зберіг свої ворота "сухими".

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