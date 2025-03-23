Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для перехідного матчу-відповіді Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Бельгія та Україна.

Бельгія та Україна зіграють перехідний матч-відповідь Ліги націй УЄФА в Генку на тлі перемоги "синьо-жовтих" 3:1 у Мурсії

Руді Гарсія, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Селса в рамці воріт, тоді як Фас та Кастань гратимуть у обороні, Ванакен та Раскін розташуються в центрі поля, а Доку повернеться на лівий фланг атаки.

Сергій Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Сватка до трійки центральних захисників, тоді як Ярмолюк гратиме в центральній вісі, а Гуцуляк та Ванат розташуються в нападі.

Бельгія: Селс — Меньє, Фас, Дебаст, Кастань — Ванакен, Раскін, Де Брюйне — Троссар, Лукаку, Доку.

Запасні: Куртуа, Вандервордт, Мокіо, Де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Лукебакіо, Де Вінтер, Де Кетеларе, Мехеле, Гейнен, Батшуаї.



Україна: Лунін — Забарний, Сваток, Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Миколенко — Гуцуляк, Ванат, Судаков.

Запасні: Трубін, Різник, Бондар, Михайліченко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльський, Циганков, Назаренко.



Гра Бельгія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.