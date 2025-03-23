Ліга націй

40-річний футболіст змарнував можливість.

У ці хвилини триває чвертьфінальний матч-відповідь Ліги націй між збірними Португалії та Данії. Нагадаємо, у першому поєдинку португальці програли на виїзді з мінімальним рахунком 0:1.

Уже на шостій хвилині поточної зустрічі 40-річний Роналду отримав шанс вивести свою команду вперед після того, як Доргу збив його у штрафному майданчику данців.

Португальський форвард пробив з точки практично без розбігу, зробивши кілька пауз. Він намагався перехитрити Шмайхеля, але той стояв до останнього і зреагував на удар, який зовсім не вдався у Роналду.

Наразі рахунок у матчі Португалія — Данія не відкрито. Стежити за подіями гри можна на Football.ua.