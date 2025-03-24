Ліга націй

Божевільний матч 1/4 фіналу Ліги Націй!

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Націй Іспанія приймала Нідерланди. Нагадаємо, що результат першої дуелі — 2:2.

Команди не зуміли вирішити результат протистояння в перші 90 хвилин і пішли грати овертайми. Але й цього виявилося замало, далі — серія пенальті, де більш везучими виявилися господарі.

У підсумку, Іспанія вийшла до півфіналу Ліги Націй, де зіграє проти Франції, а у відборі на ЧС-2026 — проти Туреччини, Грузії та Болгарії (група E).

Що стосується Нідерландів, то вони у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграють проти Фінляндії, Польщі, Литви та Мальти (група G).

Іспанія - Нідерланди 3:3 (серія пенальті — 5:4)

Голи: Оярсабаль, 8 (пен.), 67, Ямаль, 103 — Депай, 54 (пен.), Матсен, 79, Сімонс, 109 (пен.)

Іспанія: Сімон — Кукурелья, Гейсен, Ле Норман, Мінгеса (Порро, 94)- Руїс (Меріно, 84), Субіменді, Ольмо (Педрі, 84) — Вільямс (Баена, 117), Оярсабаль (Ф. Торрес, 69), Ямал.

Нідерланди: Вербругген — Матсен, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда (Мален, 78) — де Йонг (Тейлор, 108), Клюйверт (Сімонс, 78), Рейндерс (Копмайнерс, 110) — Гакпо (Ланг, 78), Депай (Броббі, 101), Фрімпонг.

Попередження: Ле Норман, 53, Сімон, 108 — Депай, 61.