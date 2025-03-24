Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 23 березня 2025 року.

У Лісабоні місцева національна команда обіграла Данію в додатковий час в рамках чвертьфіналу Ліги націй УЄФА.

Пропущений у першій зустрічі гол на чужому полі команда Роберто Мартінеса відіграла ще в першому таймі. Проте вже після перерви данці забили ще двічі, тож черговий голи Кріштіану Роналду та Трінкана стали рятівними для Португалії.

Гра таким чином перейшла у додатковий час, де вже забивали виключно господарі поля.

До вашої уваги відео найкращих моментів другого матчу Португалія — Данія в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Португалія — Данія 5:2

Голи: Андерсен, 38 (авт.), Роналду 72, Трінкан 86, 91, Рамуш, 115 — Крістенсен, 56, Еріксен 76

Португалія: Кошта — Далот (Трінкау, 81), Діаш, Інасіу, Мендеш — Фернандеш, Вітінья (Невеш, 99), Сілва — Консейсау (Семеду, 81) Роналду (Рамуш, 90+2), Леау (Жота, 62)

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Андерсен, Вестерґор, Доргу (Гердер, 97) — Нергор (Фрогольдт, 83) Юльманн, Еріксен (Френдруп, 83) — Ліндстром (Сков Ольсен, 65), Гейлунн (Бірет, 73) Ісаксен (Крістіансен, 73).

Попередження: Діаш, Жота — Еріксен, Нергор, Андерсен, Вестергор.