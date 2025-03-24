Ліга націй

Хорвати не втримали перевагу в два м'ячі.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував поразку від національної команди Франції (2:0, 0:2, 4:5 по пен.) в 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Вітаю французів, вони зіграли краще за нас. Мої хлопці виклалися на повну, але цього було недостатньо для перемоги. Нелегко грати через три дні після важкого матчу — це не виправдання, а факт. Ми не хотіли весь матч оборонятися, але вони змусили нас це робити.

У серії пенальті нам не пощастило. Ми не реалізували три спроби, а Лівакович був близький, щоб відбити два удари. Втім Франція заслужила вийти до півфіналу, вітаю їх з цим успіхом та бажаю удачі в турнірі", — сказав Далич.