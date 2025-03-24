Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Хорватією.
Дідьє Дешам, Getty Images
24 березня 2025, 14:59
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти Хорватії у 1/4 фіналу Ліги націй.
"Головне, що ми продовжували вірити, незважаючи на поганий перший тайм і рахунок, що нас не влаштовував.
Загалом ми показали гру дуже високого рівня проти дуже хорошої команди.
Звичайно, у збірній Франції є майстерні гравці, але все ще є брак досвіду, певна незрілість. Тому перед майбутніми матчами цій молодій команді потрібна допомога", — наводить слова Дешама RMC Sport.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Хорватія.