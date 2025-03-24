Іспанія

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти Хорватії у 1/4 фіналу Ліги націй.

"Головне, що ми продовжували вірити, незважаючи на поганий перший тайм і рахунок, що нас не влаштовував.

Загалом ми показали гру дуже високого рівня проти дуже хорошої команди.

Звичайно, у збірній Франції є майстерні гравці, але все ще є брак досвіду, певна незрілість. Тому перед майбутніми матчами цій молодій команді потрібна допомога", — наводить слова Дешама RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Хорватія.