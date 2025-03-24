Ліга націй

У команди Нагельсманна буде невеличка перевага.

Фінальна частина Ліги націй пройде на футбольних полях Німеччині. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Саме ця країна з 4-го по 8-ме червня прийме фінальну стадію Ліги націй УЄФА-2024/25.

У грудні 2024 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що фінальну стадію проведе переможець чвертьфіналу за участю Італії та Німеччини. "Бундестім" здобула перемогу за сумою двох матчів, а отже, ігри фінальної стадії прийматимуть Мюнхен та Штутгарт.

Нагадаємо, 1/2 фіналу турніру збірна Німеччини зіграє з Португалією, а чинний переможець Ліги націй Іспанія гратиме з Францією.