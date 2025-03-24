Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Нідерландами.

Збірна Іспанії напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА на власному полі обіграла Нідерланди в серії пенальті.

Іспанія — Нідерланди 3:3 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте поділився враженням від виступу власної команди.

"Великі емоції. Благословенні страждання. Насолода від матчу, який можна порівняти з фіналом чемпіонату Європи. Ми були на звичному для себе рівні, і зараз ми відчуваємо те саме, що й на чемпіонаті Європи.

Дві команди зі схожими характеристиками, тому що обидві пропагують гру в атаці. Глядачам це дуже сподобалось. Часом гра виходила з-під контролю через її темп. У підсумку ми будемо насолоджуватися ще одним "фіналом чотирьох" із трьома чемпіонами світу та одним чемпіоном Європи.

Достатньо лише поглянути на список команд. Такий чемпіон світу, як Італія, відійшов на другий план. Я завжди порівнював рівень плей-оф Ліги націй із чемпіонатом Європи.

У нас є час підготуватись до червні, тому від завтрашнього дня ми будемо стежити за іспанськими гравцями і збирати інформацію про Францію.

Учора я почав із подяки Валенсії, і сьогодні роблю те ж саме. Гра в додатковий час і серія пенальті робить вихід до наступного раунду ще більш епічним. Це була прекрасна гра, більше для вболівальників, аніж для тренерів, напевно. Але, в цілому, я думаю, що ми побачили видовище.

Коли ми говоримо про страждання, це, здається, має негативний зміст. Але я не розумію спорту без страждань. Нам комфортно в цих обставинах. Ця команда ненаситна, амбітна, і ми хочемо продовжувати перемагати.

Я думаю, що ця збірна дуже молода, у неї попереду дуже довгий шлях, і головне — це ставлення гравців. Вони ненаситні, вони хочуть продовжувати змагатись, вони хочуть змагатись за перемогу. Але це вже деталі.

Якщо я зараз трохи погано пам'ятаю, то зрештою згадаю, що два роки тому якась просвітлена людина сказала, що Ліга націй — неважливе змагання. А тут у півфіналі три чемпіони світу і один чемпіон Європи. Вони всі можуть нас обіграти, але ми будемо боротись.

Я сподіваюсь, що наша національна збірна буде ще довго, але, напевно, не завжди, перемагати", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Іспанія проведе проти Франції в Штутгарті в рамках "фіналу чотирьох" Ліги націй.