Ліга націй

Український опорник поділився враженнями від перебування у таборі "синьо-жовтих".

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина уперше за півтора роки отримав виклик до національної збірної України на матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії (3:1, 0:3).

27-річний українець поділився враженнями від перебування у таборі команди Сергія Реброва.

"З гордістю ділюся цими моментами – виклик до національної збірної став для мене величезною честю!

Перша гра – перемога, друга – поразка, але ми не зупиняємося. Кожен матч – це крок уперед, це можливість стати сильнішими.

Дякую всім, хто вірить у нас. Ми граємо не лише за себе – ми граємо за нашу країну. Вперед, Україно! Разом – до нових перемог!" — написав Єгор Назарина у своєму Instagram.



Нагадаємо, Єгор Назарина провів три хвилини у першому поєдинку проти Бельгії. У матчі-відповіді хавбек Шахтаря участі не брав.