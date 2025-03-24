Ліга націй

Французи помстилися.

Воротар збірної Франції Майк Меньян висловився про перемогу над національною командою Хорватії (0:2, 2:0, 5:4 по пен.) в рамках 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми розуміли, що повинні були помститися хорватам за перший матч. Вони домінували в першій зустрічі, і це трохи зачепило нашу гордість.

Ми знали, що повинні бути сконцентровані від першого до останнього свистка, і ми розуміли, що справа може дійти до серії пенальті. Особисто я розумів, що маю бути готовим до такого перебігу подій

Тепер на нас чекає півфінал. На цьому етапі турніру буде ще важче, але такі перемоги надихають та роблять нас сильнішими", — заявив Меньян.

У півфіналі Ліги націй збірна Франції зустрінеться з чинним володарем трофею — національною командою Іспанії.