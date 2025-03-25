Ліга націй

На мінітурнірі в червні зможуть зіграти всі доступні на той момент футболісти.

Під час березневої міжнародної перерви відбулись матчі чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА, за підсумками яких було визначено чотири національні збірні, які братимуть участь у так званому "фіналі чотирьох" у червні поточного року.

Іспанія, Німеччина, Португалія та Франція вибороли право на подальшу участь у турнірі.

Перед матчами-відповіді попереднього раунду УЄФА провів консультації з кожною з асоціацій, під час яких організатори змагань розтлумачили певні нюанси регламенту турніру.

Зокрема, збірні було повідомлено, що всі попередження, які гравці отримають у на той момент прийдешніх іграх, а також можливі дискваліфікації на наступний раунд за перебір жовтих карток, буде анульовано.

Для Іспанії, наприклад, це означало, що Робену Ле Норману, Давіду Раї, Діну Гюйсену, Ламіну Ямалу, Феррану Торресу, Єремі Піно та Альваро Мораті не довелось ризикувати своєю майбутньою участю в півфінальній грі в другій зустрічі проти Нідерландів.

Нагадаємо, що за підсумками матчу Німеччина — Італія стало відомо, у яких двох містах відбуватиметься "фінал чотирьох" Ліги націй УЄФА.